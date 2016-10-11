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وزير السياحة يتوجه لإيطاليا لمشاركة فعاليات معرض «TTG INCONTRI» الدولي..غدًا

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وزير السياحة يتوجه لإيطاليا لمشاركة فعاليات معرض «TTG INCONTRI» الدولي..غدًا وزير السياحة يتوجه لإيطاليا لمشاركة فعاليات معرض «TTG INCONTRI» الدولي..غدًا

وزير السياحة يحيى راشد

يغادر وزير السياحة يحيى راشد، القاهرة صباح الأربعاء، متوجهًا إلى إيطاليا، للمشاركة فى فعاليات معرض “TTG INCONTRI”، والمزمع عقده فى مدينة ريمينى الإيطالية، خلال الفترة من 13 إلى 15 من أكتوبر الجارى، حيث يترأس راشد الوفد السياحى المصرى المشارك، ويعقد العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المشاركة فى المعرض.

وأكد راشد، أن القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص، حريص على المشاركة فى مثل هذة الفعاليات للترويج للمقصد السياحى المصرى، وكذا للتواصل الفاعل للتعرف على مطالب ومقترحات منظمى الرحلات التسويقية والترويجية وتعزيز سبل التعاون معهم.

وأشار إلى أهمية السياحة الإيطالية بالنسبة للمقصد السياحى المصرى، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة طيبة للترويج للمنتج السياحى المصرى خاصة انه يستضيف عدد كبير من الزائرين من كبار منظمى الرحلات والكتاب السياحيين.

ويشار إلى أن الدورة الأخيرة للمعرض المذكور السابق عقدها خلال عام 2015، قد شهدت نجاحًا كبيرًا، بمشاركة 38686 زائر من المعنيين بصناعة السياحة والسفر، و300 مدون من المتخصصين فى القطاع السياحى، وكذا 130 مقصد سياحى من كافة أرجاء العالم.

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