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«عاشور» لـ«محامين المنيا»: إسناد بناء النادي الجديد لـ«الإنتاج الحربي»

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«عاشور» لـ«محامين المنيا»: إسناد بناء النادي الجديد لـ«الإنتاج الحربي» «عاشور» لـ«محامين المنيا»: إسناد بناء النادي الجديد لـ«الإنتاج الحربي»

سامح عاشور – نقيب المحامين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن إسناد بناء نادي محامين المنيا الجديد، للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح «عاشور»، خلال لقائه بمحامين المنيا بغرفتهم بمحكمة الجنايات، أن سبب تأخر بناء النادي كان اصدار رخصة البناء الخاصة به، وعقب صدورها، خاطب وزارة الإنتاج الحربي لبنائه.

وأضاف: «ننتظر قيام الوزارة بالمقايسة اللازمة للمبنى وفقًا للرسومات المقدمة من النقابة الفرعية، لبدء عملية البناء، وذلك في اطار استمرار التعاون بين النقابة والوزارة عقب التعاقد معها في وقت سابق لبناء مبنى النقابة العامة الجديد».

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