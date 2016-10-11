محافظ المنيا يكلف مسئولي المشاريع الإنتاجية بإعداد خطة استثمارية واضحة

كلف عصام البديوي محافظ المنيا، مسئولي المشاريع الإنتاجية في المحافظة بإعداد خطة استثمارية متكاملة وواضحة، يتم من خلالها تقييم كل مشروع.

وقال المحافظ – خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مديري ومسئولي مشاريع المحافظة – إن مهمة كل مسئول عن مشروعه تعظيم الأرباح لضخ أموال كافية في صندوق خدمات المحافظة، يتم من خلالها تنفيذ كافة الخطط ومتابعة المشاكل وحل القضايا اليومية، وتحسين الخدمات التي تمس حياة المواطنين من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ورصف.

ووجه بتوحيد اللوائح التي تنظم ماليات جميع المشاريع، لافتا إلى أن اللائحة يجب أن تكون مجزية للعاملين وفي نفس الوقت تحقق نوعا من العدالة والتحفيز، مشيدا بتنوع المشاريع في المحافظة والتي تغطي جميع جوانب الحياة، مرحبا بكافة الأفكار الخلاقة والمبدعة لزيادة مصادر دخل المحافظة.

أ ش أ