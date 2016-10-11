«الزيات» يطلب بزيارة متهمى قضية «اغتيال النائب العام»

طالب منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، خلال جلسة الاستماع، أقوال الشهود بمحاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بالتصريح له بزيارة المتهمين وخصوصًا المتهم إبراهيم عبد المنعم رقم 62، فى القضية والذى يعمل محاميًا.

فأمر رئيس المحكمة النيابة بالتصريح له بالزيارة، وعقب ذلك وجه رئيس المحكمة حديثه للزيات قائلًا له”لى عتاب عليك لأنك بالجلسة السابقة، صرحت لوسائل الإعلام،على لسان المحكمة أن النائب العام الراحل لم يصدر أذن بفض الاعتصام، وأنا لم أقل ذلك، ولكن قلت أن النائب العام أمر بضبط الجرائم التى حدثت داخل الاعتصام”، فرد عليه الزيات، “إننا ليس لنا ذنب فى ذلك فالمحرريين الصحفيين يقولوا لنا أن الديسك هو الذى يغير العناوين”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.