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تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 125 شرطيًا

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تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 125 شرطيًا تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 125 شرطيًا

ارشيفية

أصدر ممثلا للادعاء في تركيا، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق 125 شرطيًا في إطار التحقيق بشأن حركة دينية تلقي متورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وذكرت وكالة “دوجان” الخاصة على موقعها على الانترنت أن هذه هي ثاني موجة اعتقالات منذ السابع من أكتوبر، تستهدف من يشتبه في كونهم مخططين للانقلاب من داخل الشرطة.

وقالت وكالة الأناضول إن السلطات تنفذ مداهمات في اسطنبول ومن بين الضباط الذين تسعى للقبض عليهم 30 نائبا لقادة الشرطة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب الادعاء على أوامر الاعتقال.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله كولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو والتي أسفرت عن سقوط 240 قتيلا معظمهم من المدنيين، وينفي كولن الذي يقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة ضلوعه في الانقلاب.

ونقلت وكالة دوجان عن ممثل الادعاء في اسطنبول قوله إن الضباط مشتبه بهم لأنهم استخدموا تطبيق “بايلوك” غير المعروف لإرسال رسائل عبر الهواتف الذكية.

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أونا

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