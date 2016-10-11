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انتظام حركة وصول وسفر الركاب بموانئ البحر الأحمر

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انتظام حركة وصول وسفر الركاب بموانئ البحر الأحمر انتظام حركة وصول وسفر الركاب بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية

 أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، أن ميناء بورتوفيق استقبل السفينة تيشى وعلى متنها 373 سيارة قادمة من جدة .

واستقبل ميناء سفاجا العبارة “أمانة” وعلى متنها 1072 راكبا و12 شاحنة و2 سيارة كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 316 راكب و18 سيارة و14 شاحنة و العبارة الرياض وعلى متنها 277 راكب و46 سيارة و5 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة و54 راكب والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة.

بينما استقبل ميناء نويبع العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 362 راكب و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 7 تريلا .

وغادر 29 سائحا راكبًا من مختلف الجنسيات ميناء الغردقة على متن العبارة “لابسبس” المتجهة إلى ميناء شرم الشيخ .

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