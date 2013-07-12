تقارير .. أرسنال قد يستعيد فابريجاس من برشلونة

على مسؤولية صحيفة "ديلي ستار" يفكر مسؤولو أرسنال في استعادة خدمات قائد الفريق السابق ونجم وسط برشلونة الحالي سيسك فابريجاس خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأبدى المدفعجية استعدادهم لدفع 25 مليون جنيه إسترليني لاستعادة فابريجاس من كتالونيا.

ورحل الدولي الإسباني عن أرسنال في عام 2011، ويحتوي عقده على بندا يمنح آرسنال الأفضلية في ضمه إذا ما قرر الرحيل عن بطل الدوري الإسباني.

وتؤيد العديد من التقارير تلك االخطورة، معللة ذلك بفشل فابريجاس في حجز مكانا له في التشكيلة الأساسية للمدرب تيتو فيلانوفا.

يُذكر أن فابريجاس لعب لفريق الشباب في برشلونة قبل أن ينتقل إلى آرسنال في عام 2003، وقضى معه ثماني سنوات.