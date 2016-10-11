المعهد العالى للصحة بالإسكندرية ينظم المؤتمر الدولى الثامن 19 أكتوبر

ينظم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية يومى 19، 20 أكتوبر الحالى المؤتمر الدولى الثامن عن " تفعيل الصحة العامة فى زمن التحديات " تحت رعاية وزراء التعليم العالى والصحة والبيئة والقائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية .

وقال بيان الجامعة اليوم أن المؤتمر، يناقش رؤية منظمة الصحة العالمية لكيفية حل المشاكل الصحية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط ، والجديد فى طرق الوقاية والعلاج من الالتهاب الكبدى الوبائى ( سى )، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى الرعاية الصحية ، والتحديات العالمية التى تواجه المنظومة الصحية ، كما يتناول المؤتمر كيفية تحقيق المدن الصحية الخضراء المستدامة لضمان حياة صحية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصرى.

بالاضافة إلى استعراض طرق الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية ( الطاقة والمياه )، واستدامة الصناعات والمستشفيات والمبانى الخضراء والتحديات التى تواجهها مصر من التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، يشارك فى المؤتمر منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية بهدف التكامل المعرفى وتحقيق أهداف المؤتمر التى تتواكب مع اهداف أجندة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة يعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة منال أحمد محمد عميدة المعهد الحديث فى مجالى الصحة والبيئة.