انطلاق القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

انطلقت، قبل قليل، القمة الثلاثية “المصرية – اليونانية – القبرصية” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس أنيستاسياديس ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، وذلك لـتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى القمم الثلاث الماضية من تنفيذ مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات من بينها الزراعة والاستزراع السمكى والسياحة والطاقة والنقل البحرى، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، وجهود مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس السيسى، والرئيس القبرصى، ورئيس الوزراء اليونانى إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء القمة الثلاثية.