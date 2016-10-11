السبت.. عرض «مستورة» ضمن فعاليات «القومي للسينما المصرية»

يعرض السبت المقبل في الثامنة مساء فيلم “مستورة” ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين وذلك بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وهو تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة حيث يتناول قصصا واقعية عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة في 17 محافظة بالصعيد والمحافظات الحدودية حيث استفاد من مرحلته الأولى أكثر من 900 ألف أسرة حتى الآن.

ويلقي الفيلم نظرة واقعية ملموسة على حياتهم وكيفية تأثير المعاش المشروط على تغيير حياتهم نحو الأفضل ومساعدتهم في تعليم أبنائهم وإقامة مشروعات صغيرة توفر عائدا يساعد في سد حاجتهم من الفقر وإتاحة بارقة أمل جديدة.

فيلم “مستورة” سيناريو و إخراج مهند دياب، ويعقب العرض ندوة يديرها الكاتب الدكتور مصطفي فهمي .