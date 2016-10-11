وصول ١٥ من رابطة «أولتراس أهلاوي» لمحكمة جنح قصر النيل

وصل ١٥ من أعضاء “آولتراس أهلاوي”، منذ قليل، إلى محكمة جنح قصر النيل وسط حراسة أمنية مشددة، لنظر ثاني جلسات محاكمتهم بتهمة التجمهر.

ونسبت النيابة للمتهمين التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والاعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي.

والمتهمون هم: سيف الدين محمد، ومؤمن صلاح، وفتحي أشرف، وعمرو عماد، وأحمد سيد، وعلي محمد علي، ومحمود عبدالله، وعلي عبدالرحمن، وسامح زيدان، وسامح ميخائيل، وعبدالرحمن أيمن، وعبدالله سمير، ومحمد رفعت، وكريم أحمد، وأحمد علي، وأحمد صلاح، وسعيد محمد، ومحمد فكري.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أحالت ١٥ من أولتراس أهلاوي لمحكمة الجنح، وأحالت ٤ لمحكمة الطفل، حصلوا على البراءة، في القضية رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.