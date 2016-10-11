النيابة تقدم تقارير الطب الشرعى عن متهمي «اغتيال النائب العام»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة الاستماع، لأقوال الشهود بمحاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة للمحكمة تقارير الطب الشرعى الخاص بالمتهمين، والذى ذكر أنه لم ييبن وجود آثار تعذيب بالمتهمين، والذين تم عرضهم على مصلحة الطب الشرعى.

وحينما سأل أحد اعضاء هيئة الدفاع القاضى بأى من المتهمين تخص تلك التقارير، فرد عليه القاض”هخليلك تطلع عليهم”، وحضر أعضاء اللجنة المكلفة بفض الأحراز، وسلموا تقارير فض الاحراز للمحكمة ،واطلعت عليه المحكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام الماضي، بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة، أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.