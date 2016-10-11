وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إدارية لإزالة التعديات بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة التعديات بالمدن الجديدة.

وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم تنفيذ القانون بحزم على المخالفات والتعديات المختلفة بالمدن الجديدة، وأن الوزارة هدفها الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني بالمدن الجديدة، ومنع أي مخالفات جديدة.

> وأوضح المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن وزير الإسكان أصدر قرارًا إداريًا لإزالة التعديات الواقعة على الشريط الخدمي للقرار رقم 66 لسنة 2009، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، داخل ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة العبور.

وأصدر الوزير قرارًا إداريًا لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في جهاز حماية أملاك الهيئة، والكائنة بالكم 41 قبلي طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بعمق نحو 50 مترًا، وفي الجهة المقابلة لقرية السراب السياحية وإحداثياتها (30.976933 = N)، و(E = 29.573748)، والمتمثلة في قيام مجهول بإنشاء مبنى مكون من دور أرضي خرسانات ومبان، وأعمدة دور أول بمسطح نحو 200 م2 لكل دور، بدون ترخيص.

> كما أصدر قرارًا إداريًا لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة للهيئة ممثلةً في جهاز حماية أملاك الهيئة، والكائنة بالكم 41 قبلي طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بعمق نحو 850 مترًا، وشرق قرية الفيروز السياحية (الشرارة) بنحو 90 مترًا، وإحداثياتها (30.975453 = N)، و(E = 29.585075) والمتمثلة في قيام مجهول بإنشاء مبنى مكون من دور أرضي خرسانات ومبان، ودور أول علوي أعمدة ومبان بمسطح نحو 300 م2 لكل دور، بدون ترخيص.

> وتبع القرار السالف، قرار إداريًا آخر لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة للهيئة ممثلة في جهاز حماية أملاك الهيئة، والكائنة بالكم 41 قبلي طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بعمق نحو 900 متر، وشرق قرية الفيروز السياحية (الشرارة) بنحو 215 مترًا، وإحداثياتها (30.975780 = N)، و(E = 29.586803)، والمتمثلة في قيام مجهول بإنشاء مبنى مكون من دورين (أرضي وأول) خرسانات ومبان، بأبعاد نحو 12×13 لكل دور، والمبنى محاط بسور من البلوك حول قطعة الأرض بأبعاد نحو 25×40 متر، بطول إجمالي نحو 130 م.ط وبارتفاع نحو 2.5 م، بدون ترخيص.

> كما تبعه قرار إداري لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة للهيئة ممثلة في جهاز حماية أملاك الهيئة، والكائنة بالكم 41.5 قبلي طريق إسكندرية / مطروح الساحلي بعمق نحو 130 مترًا، وشرق مدخل قرية الشروق السياحية بنحو 475 مترًا، وإحداثياتها (30.974072 = N)، و(E = 29.571062)، والمتمثلة في قيام مجهول بإنشاء مبنى دور أرضي خرسانات ومبان، بمسطح نحو 500 م2، وكذا مبنى دور أرضي خرسانات ومباني جراجات بمسطح نحو 100 م2، بالإضافة إلى مبنى خرسانات ومبان بمسطح نحو 75 م2، وجميعها محاط بسور من الطوب البلوك الأبيض، بطول إجمالي نحو 280 م.ط وارتفاع نحو 3 م، بدون ترخيص.

ونصت القرارات السالفة على أن يتولى جهازا مدينة العبور، وحماية أملاك الهيئة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.