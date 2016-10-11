بالصور.. تفاصيل حفل الفنان العالمى «مايكل بولتون» بأرض المعارض

كشفت شركة “RMC Worldwide Partners” المنظمة لحفل المطرب العالمى مايكل بولتون، عن صورًا حصرية تعرض لأول مرة على وسائل الإعلام للمسرح الغنائى، والمقرر إقامة الحفل عليه والذى تستضيفه مصر فى 21 أكتوبر الجارى.

وأكدت الشركة، أنه تم إختيار المكان الذى سيقام عليه الحفل، وفقًا لضوابط وشروط معينة كان يجب توافرها حتى يتسنى لجمهور ومحبى الفنان العالمى الوصول إليه والشعور بالراحة والسعادة أثناء تواجدهم فيه والاستمتاع بفقرات الحفل، فمن المقرر أن يقام الحفل على أرض المعارض بحى مدينة نصر بالقاهرة نظرًا لسعة المكان والموقع الجغرافى المتميز بوسط العاصمة.

وأوضحت “RMC Worldwide Partners”، أنه سيتم دخول الجمهور فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر، على أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتعتبر استضافة مصر لحفل فنان عالمى مثل مايكل بولتون، نجاح كبير يضاف إلى نجاحات شركة “RMC Worldwide Partners” المنظمة” كما يعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بما تتمتع به مصر من أمن وأمان وقدرتها على حماية ضيوفها وسائحيها من مختلف دول العالم، ومن المنتظر أن يشهد الحفل جمهور كبير من المصريين والأجانب فى ذلك اليوم.

و نجح بولتون فى حصد الكثير من الجوائز العالمية، التى تقدر بـ٢٤ جائزة، منها جائزة جرامى مرتين (1990، 1992) الذى يعد إنجازاً كبيراً.. كما حصل 6 مرات على جائزة الموسيقى الأمريكية وجائزة Hitmakers من قاعة كتاب الأغانى للمشهورين.

سجل مايكل بولتون رقما قياسيا فى عدد الحفلات الموسيقية، التى قدمها ووصلت إلى ما يزيد على 430 حفلة، بما فيها جولة سنوية حول العالم، وكانت آخر حفلات بولتون الموسيقية فى الشرق الأوسط فى دبى فى 24 نوفمبر 2011، والعام الحالى تم إضافة مصر ضمن جولة بولتون حول العالم، وهو ما يعتبره المراقبون خطوة رائعة من مطرب كبير يقدر مصر مثلما يقدره جمهوره بها.