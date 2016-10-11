بالصور.. «تموين بورسعيد» تبدأ تنفيذ حملة «الشعب يأمر»

كتب-جمال نوفل:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، تشكيل حملة مشتركة من مباحث التموين ومن مديرية التموين، للبدء في حملة “الشعب يأمر”، لتخفيض أسعار السلع لتقليل الأعباء على المواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببدء الحملة.

وجاء تشكيل الحملة برئاسة العميد محمدالمحروقى، مأمور قسم مباحث التموين، والمقدم محمد مسعد رئيس المباحث، و مجدى الخضر تموين بورسعيد، و محمدالرباط مديرحماية المستهلك بمديرية التموين.

ومن جانبها استهدفت الحملة العديد من المحلات للبدء والمشاركة بحملة “الشعب يأمر” لمناهضة ارتفاع الأسعار، وبالفعل استجاب كثير من محلات المواد الغذائية والمطاعم للتخفيض، والتي وصلت نسبة تخفيضها من 15% إلى 20 %، ومن المحال التجارية التي أعلنت بالفعل ببورسعيد مشاركتها في تلك الحملة، سلسلة محلات محمود الفار، ومحلات سعد الفار، وماركت خير زمان، بجانب بعض المخابز مثل “سان جورج”، ومخبز همام ، وسوق الرضوان للأسماك.