متهم بـ«اقتحام قسم مدينة نصر» للمحكمة: «كنت رايح أجيب علبة فول»

أمرت هيئة محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، المستشار حسن فريد،خلال جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، بإخراج أحد المتهمين من قفص الاتهام، وأقسم المتهم للمحكمة أنه لآينتمى لأى حزب سياسى، ولا يعرف أحد من المتهمين الموجودين معه فى القضية،ولاكان يعرف انه يوجد قسم بهذا الأسم.

وقال متهم أخر أنه يعمل حارس عقار فى مدينة نصر، وكان متواجهًا لشراء علبة فول، فألقى القبض عليه دون معرفة أى شى، وأضاف المتهم أن الشرطى الذى ألقى القبض عليه سبه بأمه بأبشع الألفاظ.

يذكر أن هيئة المحكمة قررت حجزت الحكم على المتهمين، لجلسة 31 ديسمبر المقبل للحكم وصدر القرار، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والاتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.