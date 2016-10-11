تأجيل إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم كرداسة لـ26 أكتوبر

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، وذلك لجلسة 26 أكتوبر الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهمًا منهم 149 حضوريًا، و34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة