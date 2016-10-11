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تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 30 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 30 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 30 أكتوبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك لجلسة 30 أكتوبر الجاري للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

 

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