وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق جائزة تسهيل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع شركة آفاق الإسلامية للتمويل "جائزة تسهيل" بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة تسهيل للمتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية " ان الجائزة تأتي في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر لأداء مراكز الخدمة والعاملين فيها وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها تلك المراكز وهو الأمر الذي ينسجم مع أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة من حيث تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية".

وأكد السويدي " ان الجائزة من شأنها تحفيز وتشجيع مراكز الخدمة تسهيل والعاملين لديها للمضي قدما في تطبيق معايير برنامج الامارات لتقديم الخدمات الحكومية المتميزة الى جانب تعزيز التنافسية بين هذه المراكز التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين".

من جهتها، أوضحت فاطمة الملا نائب مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية ان "جائزة تسهيل" تنظم سنويا وتضم فئتين رئيسيتين هما، فئة مراكز الخدمة تسهيل وتشمل 3 فئات فرعية، وفئة العاملين في المراكز وتضم 5 فئات فرعية.

وأوضحت الملا "أن عملية اختيار المراكز الفائزة بالجائزة ستتم عن طريق زيارات ميدانية تقوم بها جهة مستقلة وذلك لتقييم المراكز وفقا لمعايير برنامج "سبع نجوم" المعتمد لدى الإدارة وتحت إشرافها، أما العاملين في المراكز فبامكانهم التقدم للمشاركة في الجائزة في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل عن طريق تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني tasheel_license@mohre.gov.ae، وسيتم تكريم الفائزين في حفل ينظم في 19 ديسمبر من العام الجاري.

وتشمل فئة مراكز الخدمة تسهل التي تضم ثلاث فئات فرعية، فئة أفضل مركز متميز وسيتم تقييم هذه الفئة وفقا لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ( تصنيف النجوم العالمي)، وفئة المركز المتميز وسيتم تقييم هذه الفئة بناء على الانجازات والنتائج المحققة للخطط والبرامج والانجازات المحققة لمؤشرات الاداء للعمليات والخدمات ونتائج المركز في اسعاد المتعاملين ونتائج المركز في اسعاد الموظفين ونتائج تقييم تصنيف المراكز والذي يتم من خلال الوزارة (تقارير الوزارة).

كما تشمل فئة مراكز الخدمة تسهيل ،فئة أفضل مركز في إسعاد المتعاملين وسيتم تقييم هذه الفئة وفقا للمبادرات والبرامج التي يطلقها المركز لتحقيق سعادة المتعاملين وبناء على الافكار الابتكارية والابداعية التي يقدمها المركز إضافة إلى بيئة المراكز من حيث المرافق والاضاءة والتهوية والخدمات المرافقة والتي تساهم في رفع مستوى سعادة المتعاملين بمراكز الخدمة و والافكار التطويرية والابتكارية، ومستوى التطبيق لأنظمة الجودة او الشكاوى والمقترحات ورصد وقياس رضا المتعاملين او اي مواصفات وانظمة الكترونية تحقق سعادة المتعاملين، ونتائج المحققة لمستوى الرضا للمتعاملين لثلاث سنوات.

أما فئة العاملين في مراكز الخدمة تسهيل التي تضم خمس فئات فرعية، فتشمل فئة أفضل موظف استقبال وسيتم تقييم هذه الفئة وفقا لمعيار نتائج تقييم الأداء ومدى التزام الموظف باللوائح والقوانين المعمول بها في مراكز الخدمة، ومدى مشاركة الموظف في الفرق واللجان الداخلية والخارجية والمشاركات المجتمعية وعدد الاقتراحات المقدمة من قبل الموظف ومستوى ونتائج التطبيق للمقترحات المقدمة.

وسيتم تقييم فئة أفضل مدير متميز بناء على معايير التخطيط والتنظيم والتقييم الأداء والنتائج المحققة ومعيار الابداع والابتكار

ويتم تقييم الفئة الثالثة وهي فئة أفضل موظف إشرافي وفقا لمدى مقدرة الموظف على وضع الخطط للأعمال والاهداف ومستوى التنظيم المحقق من قبله ومستوى تنفيذ تلك الخطط داخل المركز وحسب الصلاحيات الممنوحة للموظف ، ومستوى رضا الفئات المشرف عليها الموظف وكيفية وضع الخطط المناسبة للتواصل مع الموظفين والمتعاملين ، وكيفية تشجيع وتحفيز الموظفين الذين تحت إشرافه و المبادرات والمقترحات المقدمة من قبل الموظف وكيفية تعامل الموظف مع مفاهيم التغيير والحوكمة والثقافة المؤسسية والتميز مع تقديم الادلة والاثباتات المؤيدة لذلك.

اما الفئة الرابعة وهي فئة أفضل موظف لإسعاد المتعاملين فسيتم التقييم بناءا على معيار انتاجية الموظف من حيث نتائج تقييم الاداء وتقارير المسؤولين لدية وسرعته في الاداء ومدى التزام الموظف باللوائح والقوانين المعمول بها في مراكز الخدمة، وعدد الاقتراحات المقدمة من قبل الموظف ومستوى ونتائج التطبيق للمقترحات المقدمة، أما الفئة الخامسة فهي فئة أفضل موظف مدخل بيانات لعام 2015.