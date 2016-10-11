إلغاء 5 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

مراسل «ONA»:

شهد مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، إلغاء 5 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا بسبب قلة عدد ركابها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط السعودية بإلغاء رحلتها رقم 330 المتجهة إلي جدة، بالإضافة إلي وصول إخطارين من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 486 المتجهة إلي جاسم، ورحلة 106 المتجهة إلي ينبع .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بإلغاء 111 المتجهة إلي الطائف، وإلغاء رحلة التونسية رقم 814 المتجهة إلي تونس، لعدم جدوي تشغيلهم اقتصاديا وقلة عدد ركابهم .