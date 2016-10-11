أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إلغاء 5 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

Google+ Print
إلغاء 5 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب إلغاء 5 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

مطار القاهرة الدولي

مراسل «ONA»:

شهد مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، إلغاء 5 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا بسبب قلة عدد ركابها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط بإلغاء رحلتها رقم 330 المتجهة إلي جدة، بالإضافة إلي وصول إخطارين من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 486 المتجهة إلي جاسم، ورحلة 106 المتجهة إلي ينبع .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بإلغاء 111 المتجهة إلي الطائف، وإلغاء رحلة التونسية رقم 814 المتجهة إلي تونس، لعدم جدوي تشغيلهم اقتصاديا وقلة عدد ركابهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية