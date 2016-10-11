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الأموال العامة تطارد سماسرة الهجرة غير الشرعية وتضبط 5 جدد بالإسكندرية

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الأموال العامة تطارد سماسرة الهجرة غير الشرعية وتضبط 5 جدد بالإسكندرية الأموال العامة تطارد سماسرة الهجرة غير الشرعية وتضبط 5 جدد بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

واصلت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عملياتها لضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية، وضبطت 5 جدد، أثناء قيامهم بتجميع الشباب استعدادًا لرحلة جديدة إلى دولة إيطاليا.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من، "م. ا" - 30 سنة صياد مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك  المحكوم عليه فى عدد "2" قضية "سرقة تيار وضرب" آخرهما القضية قسم الجمرك "سرقة تيار"، و"م. خ"- 30 سنة صياد مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك المحكوم عليه فى "3" قضايا "تبديد" منها القضية الجمرك "تبديد"، و"ا. ا"- 40 سنة عاطل  مقيم دائرة قسم ثان المنتزه  المحكوم عليه فى عدد "12" قضية "نصب واستيلاء" منها القضية ثان المنتزه "هجرة غير شرعية" ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر، و" ا. م" - 37 سنة صياد مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، و"م. م" - 30سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تجميع الشباب من مختلف المحافظات راغبى السفر للعمل بدولة إيطاليا "هجرة غير شرعية"وتسكينهم بمنطقة المكس دائرة قسم شرطة الدخيلة وتسفيرهم عن طريق البحر من أحد الشواطئ بمنطقة الدخيلة، باستخدام إحدى العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة لتحقيقات .

 


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