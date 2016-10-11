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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 1600 كيلو حشيش على متن مركب بالسلوم

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القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 1600 كيلو حشيش على متن مركب بالسلوم القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 1600 كيلو حشيش على متن مركب بالسلوم

>كتب ــ زكى القاضى

نجحت القوات البحرية، صباح اليوم الثلاثاء، فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، كانت على متن أحد بلنصات الصيد شمال مدينة السلوم.

 

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مهامها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية، للتصدى للعناصر الإجرامية وجماعات التهريب والخارجين على القانون.

 

وعثرت القوات البحرية أثناء تفتيشها للبلنص، الذى كان يستقله 4 أفراد سوريين على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، تزن حوالى طن و600 كيلو جرام، بالإضافة إلي لاب توب وتليفون ثريا، وتم القبض على طاقم البلنص وتسليمهم إلى جهات الاختصاص والتحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

وتواصل عناصر القوات البحرية مهامها فى تمشيط الحدود الساحلية فى نطاق المياه الإقليمية، ورفع حالات التأهب الأمنى، وزيادة الإجراءات الأمنية، للتصدى لعمليات التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

 

 


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