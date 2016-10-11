القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى التاسع "ذاكرة أكتوبر" بالبانوراما

انطلقت فعاليات المعرض السنوى التاسع "ذاكرة أكتوبر"، الذى تنظمه هيئة البحوث العسكرية، والتى تستمر حتى 18 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لإثراء الوعى الثقافى والوطنى فى نفوس الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

يضم المعرض العديد من الأجنحة وساحات العرض فى مجالات الثقافة العسكرية والكتب والمعارف والفنون التشكيلية والصور، التى وثقت دور ومهام الأسلحة المختلفة التى شاركت فى حرب أكتوبر عام 1973، وجهود القوات المسلحة فى حماية ودعم إرادة الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيه، ودورها فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات.

ويشتمل المعرض كذلك على جناح للأسلحة وساحة للعرض المكشوف، تضم نماذج للأسلحة والمعدات التابعة للإدارات والهيئات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة التى شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة، وجناح للكتب والمعارف والموسوعات والإصدارات الثقافية والصور الفوتوغرافية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية ودور النشر المصرية والعربية، بجانب الأنشطة البحثية للقوات المسلحة والكليات والمعاهد العسكرية .

ويشهد معرض "ذاكرة أكتوبر" هذا العام، تنظيم العروض السينمائية والمسرحية بمشاركة وزارة الثقافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والفرق الطلابية بالجامعات المصرية، فضلاً عن جناح للأنشطة الفنية والفنون التشكيلية الذى يضم عدد من اللوحات الزيتية وأعمال وإبداعات المقاتلين من جمعية المحاربين القدماء وطلبة الجامعات.

كما يقام على هامش المعرض جناح خاص لنماذج من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى يستعرض جهود القوات المسلحة فى دعم وتنمية القطاع المدنى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.