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أجهزة الأمن تتسلم 17 مصريا حاولوا الهروب لليبيا عن طريق تونس وتحقق معهم

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أجهزة الأمن تتسلم 17 مصريا حاولوا الهروب لليبيا عن طريق تونس وتحقق معهم أجهزة الأمن تتسلم 17 مصريا حاولوا الهروب لليبيا عن طريق تونس وتحقق معهم

>كتب محمد إبراهيم

 

كشف مصدر أمنى أن الاجهزة الامنية تسلمت  17 مصريا قادمين من تونس عن طريق ترحيلهم قبل هروبهم إلى ليبيا، ويتم الاستماع اليهم بعد أن قامت تونس برحيلهم إلى لمعرفة سبب محاولة سفرهم إلى ليبيا عن طريق تونس. 

 

وأشارت التحريات الأولية إلى تمكن  ال 17 مصريا من السفر الى تونس عن طريق المطار ثم محاولة سفرهم من تونس إلى صحراء ليبيا برغم من أن السلطات التونسية والمصرية   منعت السفر الى ليبيا وحتى الآن يتم التحقيق مع المصريين لبيان سبب سفرهم وعما اذا كان للعمل أو للانضمام للعصابات الإرهابية بليبيا.

 

 


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