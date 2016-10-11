سيارة الأميرة ديانا للبيع في مزاد الشهر المقبل

ستعرض سيارة الأودي كابريوليه التي كانت تمتلكها الأميرة الراحلة ديانا Diana للبيع في مزاد علني الشهر المقبل بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

وفي التفاصيل، كانت الأميرة ديانا قد اشترت السيارة من معرض للسيارات في شمال غرب لندن قبل ثلاث سنوات من وفاتها، وقادتها ما يقارب 4 آلاف ميل، بحيث التقطت لها العديد من الصور وفي تقودها برفقة إبنيها الأمير وليام Prince William والأمير هاري Prince Harry.

وستعرض هذه السيارة والتي تعتبر من ضمن 12 سيارة كلاسيكية إمتلكها أفراد من الطبقة الأرستقراطية في المجتمع البريطاني للبيع في مزاد علني لدار مزادات "Silverstone" يحمل اسم "Jewels in the crown" في يومي 13-12 نوفمبر/تشرين الثاني.

واللافت في المزاد أنه سيعرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع كذلك، والتي كانت تمتلكها في الماضي وتقدر بقيمة 235 ألف جنيه إسترليني، بحيث تم صنع السيارة من طراز ليموزين عام 2012 كهدية خاصة لملكة بريطانيا بمناسبة جولتها الملكية خلال الإحتفالات باليوبيل الماسي، بحيث ذهبت بها لحضور إجتماعها الوحيد في شارع داوننغ عام 2012.

وسيعرض المزاد كذلك سيارة دايملر موديل 2001 صنعت أيضاً من أجل ملك بريطانيا، حيث قادت الملكة هذه السيارة مسافة تزيد عن 11 ميل ويتوقع أن تباع بسعر 60 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن المعرض سيتضمن سيارات أخرى نادرة، كسيارة رولز رويس فانتوم موديل 2005 كان مالكها الأول سير ألتون جون Sir Elton John، وسيارة رولز رويس سيلفر رايث 2 موديل 1980 كانت تمتلكها الأميرة مارجريت Princess Margaret وسيارة فايت موديل 1972 كانت تمتلكها في الماضي سامنثا كاميرون Samantha Cameron زوجة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون David Cameron.