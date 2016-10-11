كنزة مرسلي نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم صغر سنها

على الرغم من مرور عامين على موسم «ستار أكاديمي» الذي شاركت فيه الجزائرية كنزة مرسلي، لا زالت تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وجمهوراً يدافع عنها بكل شراسة، يحبها ويدعمها بكل خطواتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

«إنستقرام» @kenzamorsli

تملك كنزة عبر حسابها على «إنستقرام» حوالي 455 ألف متابع وهي بدورها تتبع حوالي 72 شخصاً، أغلبهم أصدقاء لها وحسابات خاصة بجيشها الذي يدعمها بشكل كبير.

تركز كنزة على نشر صور لها من يومياتها كأي إنسانة عادية دون تكلف، وتشارك محبيها حفلاتها التي تحييها. كما تعمل على نشر أقاويل وآراء تعجبها تحت أي صورة لها. باختصار، هي تعرف جيداً لعبة «السوشيال ميديا» منذ انطلاقتها في برنامج «ستار أكاديمي». وهذا ما شكّل لها هذه القاعدة الجماهيرية. فأي صورة لها تتخطى الـ 10 آلاف لايك. ومن أكثر الصور التي حصلت على عدد لايك مؤخراً صورة عادية التقطتها في الحديقة ونالت 1402 لايك.

«فيس بوك» @KenzaMorsliPage

تملك كنزة حوالي 372 ألف معجب لصفحتها على «فيس بوك» وتنشغل حالياً بالترويج لخبر التصويت لها للفوز بجائزة «بيج أبيل ميوزيك أورود» وتنشر أخبار المواقع التي تتناول هذا الموضوع، ويعمل جمهورها على التصويت لتكون هي الفائزة». أما صورة البروفايل الخاص بها فقد نالت حوالي 3 آلاف لايك وأكثر من 11 share، بالإضافة إلى نشر صور تكون قد وضعتها على «إنستغرام». ويبدو واضحاً أنها ليست هي من يقوم بالاهتمام بصفحة «الفيس بوك» كونها رسمية أكثر من «إنستغرام».

ملاحظة

يبدو أن كنزة تولي اهتماماً كبيراً لكل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتحرص على أن تفيد الواحدة الأخرى من خلال التنظيم الشديد الذي تقوم به، وهذا ما جعلها نجمة عليها رغم صغر عمرها الفني.

«سناب شات» @KenzaMorsli

كأي شابة في عمرها تستخدم كنزة الـ«سناب شات» لمشاركة جمهورها بما يهمهم من أخبارها، وتشاركهم فيديوهات عما تقوم به لاسيما خلال تحضيراتها للحفلات التي تشارك بها، كذلك في حال تناولت طبق طعام لذيذاً تنصح متابعيها بتجربته لاسيما إذا كان من المطبخ الجزائري. وتحرص في بعض الأحيان على الردّ على أسئلة جمهورها من خلال حسابها عبر «سناب شات».

تويتر «Kenza_Morsli»

هي نفسها صورة الـ«فيس بوك» استخدمتها كنزة كبروفايل لحسابها عبر «تويتر». وتعتبر من أنشط الطلاب الذين مروا في تاريخ «ستار أكاديمي» وعرفوا مفاتيح استخدام «تويتر» لمصلحتهم. فلا تدع يوماً يمرّ دون أن تتواصل مع معجبيها وتردّ على رسائلهم. يتبع كنزة حوالي 317 ألف شخص وهي تتبع حوالي 131 شخصاً معظمهم إعلاميون ووسائل إعلام وغردت لغاية اليوم بحوالي 6224 تغريدة. وهذا رقم كبير بالنسبة لعمرها الفني. تركز على إعادة نشر تغريدات تمدح بها وبحب الجمهور لها، وبأي خبر يتعلق بها من قبل وسائل الإعلام، وتصل عدد المشاركات إلى نسبة لا يستهان بها كفنانة تنافس أكبر الفنانات.

«يوتيوب» KenzaMorsliOfficial

كذلك لا يقل اهتمام كنزة بالـ«يوتيوب» عن اهتمامها بباقي وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها، وتحرص على نشر فيديوهات أغانيها التي تتخطى الـ 3 ملايين لكل واحدة منها. وعلى صفحتها تملك أكثر من 40 ألف subscribe وهي نسبة لا يستهان بها، بالإضافة إلى أن فيديوهاتها قليلاً ما تشهد dislike خصوصاً أغنيتها مع سامو زين وأغنيتها الأخيرة «شبه الحنين».

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