كيف استقبل النجوم خبر فوزهم في استفتاء سيدتي للموسم الرمضاني 2016؟

رحّب النجوم العرب الفائزين في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "سيدتي" لأعمال ودراما رمضان 2016، واستقبلوا فوزهم بحفاوة، خصوصاً أنّه جاء بعد تصويت ضخم شارك فيه عشرات الآلاف من مختلف الدول العربية.

الإستفتاء ضم أسماء فنانين شاركوا في رمضان 2016 من ممثلين وكتاب ومخرجين ومغنين أدوا بأصواتهم مقدمات المسلسلات الرمضانية، والرابحون منهم عبروا عن سعادتهم بنتيجة الإستفتاء، مؤكدين أنهم ينتظرون إستفتاء "سيدتي" السنوي الخاص بالموسم الرمضاني، عاماً بعد عام.

مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

كيف جاءت ردود أفعال النجوم العرب على إستفتاء سيدتي؟

عادل إمام

الزعيم النجم عادل إمام عقب معرفته بفوزه باستفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 عن فئة أفضل ممثل جماهيري قال : "مازلت أعمل بمنهج "الجمهور هو ترمومتر النجاح الحقيقي" وأن "سيدتي" منبر إعلامي عربي ضخم يستطيع دائماً معرفة قياس رأي الجمهور العربي وأنا أشعر بسعادة كبيرة للفوز المتواصل في استفتاء "سيدتي" والجمهور العربي هو من صنع نجوميتي وانا مدين له بشهرتي".

وأضاف ك" لولا حب الجمهور لم يستمر عادل إمام كل هذه الفترة في الساحة الفنية وأنا مازلت أتعامل على أنني في بداية مشواري الفني".

وعن العمل قال الزعيم :" مأمون وشركاه " ليس عادل إمام فقط، ولكن كل من شارك في المسلسل كان له دور أساسي وفعال، بالإضافة إلى أنني مؤمن بالشباب الذين يتمتعون بفكر جديد لابد من إضفائه على المسلسل حتى يناسب الجميع، وفي النهاية كل منا أدى ما عليه ولذلك حققنا هذا النجاح الكبير".

وعن مؤلف العمل أكد الزعيم "أن يوسف معاطي صديق وشريك أساسي فى النجاحات التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وفي كل عمل يبهرني بحكاية جديدة ويعرف ما يناسبني، ولذلك أنا سعيد بالتعاون معه وأتمنى أن نحقق مزيداً من النجاحات خلال السنوات القادمة، أما بخصوص استمرار التعاون معه فالمستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وبالنسبة للمخرج رامي امام ، فإني أعمل معه كمخرج وليس كونه ابني، فهو إذا رأى أن عملي يناسبه يوافق على العمل، ولكن إذا لم ير أن العمل يناسبه ويضيف إليه كمخرج محترف يذهب لعمل آخر، وهذا حدث العام الماضي في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" الذي أخرجه وائل إحسان، ولكنني كفنان أشعر بكيمياء ناجحة أثناء العمل مع يوسف معاطي ورامي إمام وبالفعل هم شركاء نجاح السنوات الماضية في الدراما، لأننا نعرف بعض جيداً ونستطيع قراءة أفكارنا".

مصطفى شعبان

أما الفنان مصطفى شعبان فعلق على فوزه كأفضل ممثل كوميدي مصري عن مسلسل " أبو البنات " أنه لا يجد أي عبارة تعبر عن حبه واحترامه للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج سوى كلمة " شكراً " وخاصة أن هذا الجمهور هو الذي صنع نجوميتي وأشعر ذلك في الشارع عندما أتقابل معهم في كل الدول العربية وأجدهم يقولون لي "الافيهات التي أقولها في أعمالي وهذا يشعرني بأنني يجب بذل أقصى طاقة للحفاظ على شعبيتي وهذا ليس سهلاً .

فـ "أبو البنات" قدم عملاً أسرياً كوميدياً اخترت فيه مناقشة مشاكل الفتيات في أعمار مختلفة ما بين الطفولة والمراهقة وسن النضج وتعمقت داخل العلاقات الأسريّة ودخلت كأب عالم الفتيات المليء بالأسرار والمواضيع، والتي نكاد لا نعرف شيئاً عنها. فالتباعد التكنولوجي والفجوة التى خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أساليب التربية القديمة بالية، ولذلك فكان بحثي في تقديم وسائل تربية حديثة".

يسرا

النجمة يسرا الفائزة عن فئة أفضل ممثلة جماهيرية قالت:" لقد بذلت مجهوداً كبير في مسلسل " فوق مستوى الشبهات " والحقيقة أنني كنت أشعر بالقلق من هذا الدور لصعوبته وتنوعه في تقديم الشخصية. وقد أظهرني بشكل مختلف وجعلني أقترب كثيراً من الناس وأفضل مثال على ذلك هو فوزي في استفتاء "سيدتي" للمسلسلات الاكثر جماهيرية ، وأن هذا النجاح ليس ليسرا فقط ولكن لكل فريق العمل الذي نجح في الوصول بالعمل لشاطئ الإعجاب الجماهيري من خلال الإستفتاءات الجماهيرية التي تقيس رأي المجتمعات ، وأن منبر "سيدتي" أحد المنابر التي تنجح دائماً في استطلاع رأي الجماهير".

وعن خطواتها القادمة وهل فوزها سوف يجعلها حريصة في الاختيار القادم، قالت: "أنا دائماً حريصة في إختياراتي الفنية وهذا مبدئي الذي أعيش به وخاصة أنني أرى أن أي عمل جديد يعتبر مرحلة جديدة في حياتي".

عبرت الممثلة المغربية نورا الصقلي عن إبتهاجها بحصولها على لقب أحسن ممثلة مغربية عن مسلسل "سر المرجان" مناصفة مع مواطنتها الممثلة سكينة درابيل في إستفتاء "سيدتي" لمسلسلات رمضان وقالت الصقلي:

"لا يمكن إلا أن أبتهج بهذا التتويج الذي سيضاف إلى بقية الألقاب التي حصلت عليها في بعض المهرجانات، ويبقى لتتويج "سيدتي" نكهة خاصة لأن اللقب هذه المرة يمنحه لي جمهور قراء هذه المجلة في كل العالم العربي، هذا الجمهور الذي أعتبره دائماً هو "لجنة التحكيم" الحقيقي وبالتالي فإن الجمهور هو الحكم الأول والأخير الذي يحتكم إليه الفنان.

فشكراً لكل الذين منحوني هذا اللقب الذي سيرصع بقية الألقاب التي تحفل بها مسيرتي الفنية".

مي عمر

بالنسبة إلى الفنانة الشابة مي عمر التي نجحت في الحصول على جائزة أفضل ممثلة مصرية عن مسلسل "الأسطورة" في إستفتاء "سيدتي" لأهم نجوم دراما رمضان 2016 . وعن اختيار الجمهور لها قالت مي عمر لـ"سيدتي":" النجاح الذي حققه مسلسل "الأسطورة" أسعدني كثيراً وأسعد كل النجوم المشاركين في المسلسل. فلقد بذلنا مجهوداً كبيراً في المسلسل وما حققه من نجاح هو تتويج لمجهودنا الكبير".

وعن إختيار قراء "سيدتي" لها قالت مي:" هذا هو النجاح الحقيقي والدليل على أننا إستطعنا تقديم عمل مميز وإختياري أفضل ممثلة هي أهم وأفضل الجوائز التي حصلت عليها بعد عرض المسلسل لأن إختيار جمهور بحجم وتنوع قراء مجلة "سيدتي" يجعلني في غاية السعادة خاصة أن "سيدتي" يتابعها الآلاف من كل الوطن العربي وأشكرهم على ترشيحي وأشكر الجمهور على اختياري".

الكاتب والسيناريست يوسف معاطي

الكاتب والسيناريست يوسف معاطي الفائز مسلسله "مأمون وشركاه" عن فئة أفضل مسلسل جماهيري وأفضل مسلسل كوميدي مصري " في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 ، أكد أن الإستفتاءات الجماهيرية هي أصدق تعبير عن مدى نجاح العمل. وإستفتاء "سيدتي" لما له من شعبية جارفة على المحيط العربي فهو مؤشر حقيقي نتلمس به ما سوف نقدمه للجمهور العربي خلال الفترة القادمة ، فكما علمنا الزعيم عادل إمام أن منهج أعمالنا كفريق عمل "الجمهور هو "ترمومتر" النجاح الحقيقي".

فأنا أشعر بسعادة أكثر بعد أن لمست حباً كبيراً للعمل في قلوب الناس بعد مشاهدتهم له، وأكثر ما أسعدني هو أنهم جميعاً كانوا يضحكون من قلوبهم أثناء مشاهدة المسلسل، بالإضافة إلى إستيعابهم ضرورة عدم البخل الزائد والإهتمام براحة الأسرة أكثر من أي شىء آخر، ولذلك حديثهم عن العمل بهذا الشكل هو أكثر شيء بشرني بالنجاح وتتويج مجهود شاق ولفريق العمل بالكامل.

أما الرسالة التي أردت طرحها هي الحياة، لابد أن نعيش حياتنا ونجعل كل ما نملك لأسرتنا، لأننا نعيش ونعمل وندخر الأموال من أجل أبنائنا وأحفادنا، لابد أن نؤمّن حياتهم ونجعلهم يستمتعون بها، لأننا في النهاية نفارقها ولا نأخذ معنا شيئاً، علاوة على فكرة إمكانية التعايش مع الأديان والجنسيات الأخرى في أمان وسلام، وأعتقد أن كافة هذه القضايا التي ناقشها العمل وصلت للجمهور بالشكل المطلوب.

الممثلة سكينة درابيل

الممثلة سكينة درابيل فوجئت بخبر اختيارها أفضل ممثلة مغربية عن دور "ميلودة" في مسلسل" وعدي"، و قالت لـ"سيدتي نت": سعيدة جداً بهذا الخبر، أحمد الله أن هناك اعترافاً وتجاوباً بما أقدم وأن مجهودي في مجال الدراما لم يذهب سدى. شكراً للقراء على هذا التتويج الذي جاء بفضل دعم كل المشاركين: الشركة المنتجة "إيماج فاكتوري " والمخرج ياسين فنان والممثل الجميل طارق البخاري".

و تضيف قائلة : "كنت من المتتبعين لمسلسل "وعدي" في جزئه الأول في رمضان 2015 ، وكان حلماً بالنسبة لي أن أمثل في المسلسل. تمّ اختياري في الكاستينغ، وحققت حلماً راودني، واليوم أحصد نتيجته بمحبة الناس وقرائكم. شكراً للجميع، وأحيي كل المشاهدين الذين آمنوا بموهبتي وأخرجوني لدائرة الضوء . وأقول لهم لنا مواعيد أخرى قريباً على شاشة التلفزيون، أتطلع قريباً إلى أدوار أخرى في مسلسلات رمضان" .

وذكرت أنه من المحتمل أن تلعب دوراً رئيسياً في سيتكوم تلفزيوني في رمضان المقبل مع المخرج إدريس الروخ . أما عن جديدها الحالي فهي تواصل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلمها التلفزيوني "ذاكرة حب"، وهو من إنتاج شركة عليان. وقالت سكينة إنها ستطلّ على جمهورها في هذا العمل بشخصية "الحلاقة"، وهي مغايرة تماماً للشخصيات التي سبق ان تقمصتها في أعمالها السابقة التي تفاعل معها المشاهد، خصوصاً دور "ميلودة" في الجزء الثاني من مسلسل "وعدي" .

النجمة الأردنية الشابة ركين سعد

النجمة الأردنية الشابة ركين سعد الشهيرة بالأميرة أتون في المسلسل التاريخي "سمرقند" عبرت عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف بالكلمات لفوزها بالمرتبة الأولى عن فئة أفضل ممثلة مساعدة عن أدائها المتميز لدور الأميرة أتون .

فقالت: "قبل أن أعرف منكم خبر فوزي، عرفت من أقرب الأصدقاء والمتابعين لي هاتفياً، وكانوا أول من أبلغوني خبر فوزي لأول مرة في "إستفتاء سيدتي" الدرامي السنوي لعام 2016 بعد قراءتهم الخبر بمجلة "سيدتي"، وأعتبر أن استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016 أول من أنصفني وكافأني على مجهودي الكبير الذي بذلته بأدائي لشخصية الأميرة أتون الذي كان أدائي له في مسلسل "سمرقند" تحدياً كبيراً لي على كافة المستويات الجسدية والنفسية،ولا أخفيك أن أداءه أرهقني جداً نفسياً وجسدياً، لمرور الشخصية المركبة بعدة تحولات مختلفة في حياتها كأميرة مطاعة وصاحبة نفوذ سابقاً ثم تصبح فجأة جارية بعد فرارها من قصر خالها الملك فور معرفتها بقراره تزويجها من إبن أخيه الزير نساء والعابث غير المسؤول،و هروبها إلى والدتها الملكة توركان حيث تختطف بالقوة، وتؤسر ويدمغ جسدها بختم الرق وتصبح بين ليلة وضحاها عبدة تباع وتشترى في سوق النخاسة بمنأى عن خالها الملك وعائلتها الحاكمة، وتتعرض للتعذيب لكنها تكافح بكبرياء ولا تخضع لتاجرين حاولا إركاعها والتحكم بها، وخلال هروبها لثاني مرة تكسر قدمها وتحبس مجدداً لكن زعيم الحشاشين يساعدها، وينقذها من مالكها تاجر العبيد المتوحش، وبعد معاناة قاسية تعود إلى والديها وتتحول إلى أميرة جبارة تنتقم من كافة تجار العبيد في مملكة أبيها".

وحول إحساسها الخاص كممثلة مجتهدة تفوز لأول مرة باستفتاء "سيدتي" الواسع عربياً قالت: "بحق أنا سعيدة جداً لا لفوزي باستفتاء جماهيري كبير فحسب، بل لفوزي باستفتاء مجلة "سيدتي" تحديداً لأنه استفتاء عريق وموثوق وجماهيري ومنوع يعطي كل مبدع عربي حقه العادل في التقدير المعنوي من جمهوره الذي اختاره وصوت له مباشرة، وأفضل ما في استفتاء "سيدتي" أن الجمهور من يختار الأفضل أداءً واجتهاداً بمساعدة النقاد الشرفاء أحياناً من خلال متابعاتهم النقدية حول بعض المجتهدين الفنانين فيهتم المشاهدون بمتابعتهم، ويمنحهم صوته بهذا الإستفتاء عن محبة وقناعة ذاتية وسر سعادتي أن الجمهور أحبني في "سمرقند" الذي بفضل الله حقق أعلى نسبة مشاهدة،وكان مميزاً جداً بفئة الدراما التاريخية.

وهنا لا بد أن أشكر الأستاذ إياد الخزوز مخرج مسلسل "سمرقند" لأنه آمن بموهبتي، ووجدني الأنسب والأجدر لأداء دور الأميرة أتون دون ممثلات أخريات، فكنت من أوائل الممثلات التي وقعت عقد العمل بالمسلسل بعد بطله الفنان القدير عابد فهد الذي أسعدتني جداً إشادته بأدائي في مقابلة صحفية له بمجلة "سيدتي" مؤخراً."

وعن مشاريعها القادمة بعد "سمرقند" أجابت: "أحضر لعمل درامي كبير ومهم وقعت عقده مؤخراً، وقد لا أقدم عملاً فنياً آخر غيره في رمضان 2017 القادم لأني أحب دائماً تقديم عمل واحد في رمضان لأعطي دوري كامل تركيزي واهتمامي النفسي والعاطفي والفكري.

وسيعرض لي قريباً الفيلم الإماراتي العربي المشترك "المختارون" مع المخرج السينمائي الإماراتي المبدع علي مصطفى، وبطولة: الوجه الجديد محمود الأطرش ونجوم عرب آخرون من بينهم: الإماراتي حبيب غلوم، السوري سامر المصري، السوري سامر اسماعيل، الأردني رشيد ملحس، ميساء عبد الهادي، منال العوض، وتدور أحداثه حول نهاية العالم .

ومن المفترض أن يعرض لي أيضاً فيلم قصير بعنوان "من الجبل" وتدور أحداثه حول سيرة وحياة "سلطان باشا الأطرش" زعيم الثورة السورية في فترة العشرينيات من القرن الفائت.

وبالطبع صرت بفوزي في فئة أفضل ممثلة مساعدة في استفتاء "سيدتي" 2016 أكثر تفاؤلاً، وأكثر عزماً عن ذي قبل في اختيار الأعمال المتميزة والقوية من كافة جوانبها الإبداعية والجديدة".

الفنانة هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد التي حازت في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 على أفضل وجه جديد عن مسلسل "مأمون وشركاه" قالت :" لم أتوقع على الإطلاق الفوز باستفتاء "سيدتي" ولكن فوزي جاء بمثابة خطوة قوية نحو مزيد من التألق في الفترة القادمة وأعتبره شهادة ميلاد حقيقية لي في الساحة الفنية لأنه ساهم في زيادة حماسي نحو التواجد في الفن".

وأضافت:" العمل مع عادل إمام ممتع جداً،ومريح لأي ممثل رغم نجوميته الطاغية،ولن أنسى مكالمته معي يوم 10 رمضان حيث قال لي "إنتي عفريتة ومحدش ينفع يعمل الدور ده غيرك"،وقتها شعرت أن قلبي سيتوقف من الفرحة، والتلفون كان يرتعش في يدي،وكانت أجمل وأحلى لحظة في حياتي".

وأضافت هنا:" بعد ظهوري في رمضان الماضي هناك أمور كثيرة تغيرت من وجهة نظري، فلم يعد ممكناً قبول أي عمل والسلام، فالآن أنظر للدور المعروض علي، وأقرأ الورق قبل الموافقة، كما أني أنظر للمخرج والمنتج، ولا أوافق عل العمل مع إنتاج ضعيف، لأن المشاركة في أي عمل يمكن أن يأخذ من رصيدي، رغم أني كنت أرفض بعض الأعمال في وقت سابق، ولكن الآن لابد وأن أدقق في الأعمال، ولا أنظر للجانب المادي فقط، لأن الفلوس ليست أساس الموافقة على عملي، وأجري المادي الآن يتزايد خطوة خطوة".

ويعتبر دوري في مسلسل "مأمون وشركاه"هو مولدي كفنانة ، لأنه أكسبني شهرة واسعة، ودوري وصل لقلوب الناس ونجحت في الشخصية التي قدمتها، ونيفين في هذا المسلسل تشبهني بدرجة 70 في المائة".

وأشارت في ختام كلامها:" إن الأسس التي أختار الأدوار على أساسها فلابد وأن أنظر لمساحة الدور وتأثيره، ففي مسلسل "الميزان" وافقت على الدور رغم مساحته الضيقة، ولكنه كان مؤثراً في العمل، وكان محور العمل في المسلسل وأثر في الناس، أما في مسلسل "مامون وشركاه"، كان الدور مؤثراً ومساحته كبيرة.

وأشارت هنا "إن كلاً من مي عمر، وجميلة عوض هما اللتان لفتتا نظري ضمن الوجوه الفنية الجديدة التي ظهرت بشكل واضح جداً في رمضان الماضي فطريقة عملهما تعجبني".

النجمة السورية شكران مرتجى

النجمة السورية شكران مرتجى عبرت عن سعادتها بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية سورية عن دورها في مسلسل " باب الحارة " في استفتاء سيدتي لبرامج ومسلسلات رمضان 2016 وقالت في حديث خاص لـ " سيدتي نت " : هذه هي السنة السادسة أو السابعة التي أحصل فيها على هذه الجائزة و بالتحديد عن فئة الكوميديا وفي العام الماضي حصلت على جائزة أفضل ممثلة سورية وهذا يعني لي الكثير " .

وأضافت شكران : " سيدتي لها مصداقيتها الكبيرة عدا عن أن الجائزة اتت بناءً على تصويت الجمهور الواسع و المتنوع الذي تملكه سيدتي وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لي ويعني لي الكثير وبصراحة أنا أنتظر في كل موسم نتائج الاستفتاء ".

وتوجهت شكران مرتجى بالشكر لكل من صوت لها و اختارها مؤكدة أن هذا يحملها مسؤولية إضافية تجاه جمهورها لتقديم الأفضل و البحث عن التجدد و الاختلاف كما عبرت مرتجى عن شكرها لمجلة سيدتي لمصداقيتها ".

وعن جديدها اوضحت شكران في حديثها لـ " سيدتي نت " : " حالياً أقوم بتصوير دوري في فيلم " ولعانة " ببيروت بالإضافة إلى أنني في الفترة القادمة سأقوم بتصوير دوري في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة مع المخرج ناجي طعمي و كذلك في مسلسل مذكرات عشيقة سابقة للمخرج الكبير هشام شربتجي بالإضافة إلى مشاركة مع المخرجة المتميزة رشا شربتجي في مسلسل شوق بينما لا زلت أقرأ عدد من الأعمال ولم أحسم خياراتي الأخرى .

الفنان اللبناني بديع أبو شقرا

الفنان اللبناني بديع أبو شقرا عبر عن سعادته بفوز مسلسل "مش أنا" كأفضل مسلسل لبناني، وقال" بو شقرا" لا شك أن فوز مسلسل "مش أنا" بأفضل مسلسل لبناني في إستفتاء سيدتي" يسعدني كثيراً، ولكنني من حيث المبدأ لست مع المنافسة بين المسلسلات وأن يتم تصنيفها مسل اول ومسلسل ثاني ومسلسل ثالث، لأن لكل عمل جمهوره الذي يحيه ويتابعه، و"القصة قصة ذوق".

وتابع أبو شقرا" لكن في المقابل، لا شك أنني أفرح كثيراً عندما اعلم أن مسلسل "مش انا" حقق إنتشاراً كبيراً ونجاحاً على مستوى العالم العربي، مع أني شخصياً لست مع فكرة المنافسة بل أعمل في الفن وفق ما تميله عليّ قناعاتي ولا أقبل إلا بالأعمال التي تعجبني وتقنعني، و"كيف بتطلع النتيجة" فهذا موضوع آخر".

وختم أبو شقرا" أود أن اشكر "سيدتي" على قيامها بالإستفتاء كما أنني أشعر بالسعادة لزميلتي كارين رزق وبتطورها في المهنة كما في الكتابة ونحن حالياً بصدد التحضير لمسلسل جديداً سوف يجمعنا مرة ثانية في رمضان 2017".

المنتج مروان حداد

المنتج مروان حداد، الذي شارك في رمضان 2016 بانتاج مسلسل "وين كنتي" من إخراج سمير حبشي وكتابة كلوديا مارشليان، وبطولة كارلوس عازار وريتا عازار، قال عن إختيار هذا المسلسل كأفضل مسلسل لبناني" أولا أتوجه بالشكر لمجلة "سيدتي" ونتيجة الإستفتاء أفرحتني كثيراً. مسلسل "وين كنتي" جذب المشاهدين وتابعوه، لأنه عمل متكامل على مختلف المستويات، فنياً، إخراجياً، إنتاجياً، تمثيلاً ، كتابة وإخراجاً ، واكتمال كل هذه العناصر في عمل واحد لا يمكن أن يتوفر دائماً".

وأعلن المنتج مروان حداد عبر "سيدتي": " قريباً سوف نباشر بتصوير جزء 2 من مسلسل "وين كنتي" ولكنه سيعرض قبل رمضان 2017، واتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية كما حصل باللنسبة للجزء الأول".