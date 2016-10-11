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بدء محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر»

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بدء محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر» بدء محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر»

أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”.

وتستمع المحكمة – خلال الجلسة – إلى مُرافعة دفاع المتهم العاشر، والذي دفع ببطلان القبض لعدم وجود المتهم بمسرح الجريمة، وبُطلان استجواب المتهم، لمرور 24 ساعة على الواقعة دون استجوابه، فضلًا عن بطلان القبض لانتفاء جريمة التجمهر، وتناقض تحريات الأمن الوطني مع تحريات رئيس مباحث قسم الشرطة.

كما دفعت محامية المتهم العاشر، ببطلان شهادة الشهود، مطالبةً ببراءة جميع المتهمين من التُهم المنسوبة إليهم، حسبما أفاد مراسلنا..

وجاء بأمر الإحالة ارتكاب المتهمين لـجرائم التجمهر، استعراض القوة بميدان النزهة، إثارة الرعب بين المواطنين، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، الإتلاف العمدي، مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، اقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، إشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، تهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

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