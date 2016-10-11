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31 ديسمبر.. الحكم في «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر»

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31 ديسمبر.. الحكم في «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر» 31 ديسمبر.. الحكم في «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر»

تعبيرية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 31 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار الحجز، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، عضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.

وجاء بأمر الإحالة ارتكاب المتهمين لـجرائم التجمهر، استعراض القوة بميدان النزهة، إثارة الرعب بين المواطنين، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، الإتلاف العمدي، مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، اقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، إشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، تهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

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