أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وكيل «تعليم بورسعيد» يتفقد سير العملية التعليمية بـ3 مدارس

Google+ Print
وكيل «تعليم بورسعيد» يتفقد سير العملية التعليمية بـ3 مدارس وكيل «تعليم بورسعيد» يتفقد سير العملية التعليمية بـ3 مدارس

جانب من جولة المحافظ التفقدية

كتب-جمال نوفل:

قام الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الثلاثاء، بجولة تفقدية علي 3 مدارس التميورية الابتدائية بإدارة شرق التعليمية، وعلي سليمان الإعدادية بإدارة جنوب التعليمية، و بورسعيد الإعدادية للبنين؛ لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بهم، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإنجاح مبادرة العودة للمدرسة.

وأجري وكيل الوزارة عدة حوارات مع الطلاب حول استلام الكتب المدرسية، والتأكد بنفسه من تسجيل الغياب بالسجلات المخصصة لذلك، وبعد الاطلاع علي كافة الفصول الدراسية، شدد وكيل الوزارة علي تسجيل الغياب الفعلي بكل دقة لكل الصفوف الدراسية، وإحالة المقصرين للتحقيق فورًا.

كما أصدر وكيل الوزارة القرارات الآتية: تكليف إبراهيم العدوي مدير عام إدارة الخدمات بمتابعة أداء مدرسة علي سليمان الإعدادية للبنين، وإعداد تقرير بذلك فورًا، وتكليف مصطفي عبد الله مدير إدارة المتابعة بفحص طرق تسجيل الغياب، وتنفيذ تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في هذا الشأن بكل دقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا