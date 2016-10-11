أنجيلا ميركل تصل إلى إثيوبيا فى إطار جولتها الأفريقية

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إثيوبيا فى إطار جولتها الأفريقية التى شملت زيارة كل من مالي والنيجر.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، أنه من المتوقع أن تناقش ميركل خلال لقائها مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليجنه اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا أبرزها حالة الطوارىء المفروضة بالبلاد وقضية الهجرة.

وقالت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمير، إن ميركل ستناقش بالطبع مع المسئولين فى إثيوبيا قضايا حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية قد أعلنت مؤخرا حالة الطوارىء؛ بسبب أعمال العنف المتصاعدة التى شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، والأضرار المادية.

وذكر مجلس الوزراء أنه تم إعلان حالة الطوارىء، للتعامل مع بعض العناصر التى تهدف إلى تقويض جهود السلام، والأمن فى البلاد.

وكانت البلدات، والمدن الرئيسة فى جميع أنحاء منطقة (أوروميا) قد شهدت اضطرابات، واحتجاجات عنيفة بعد مقتل العشرات فى الثانى من شهر أكتوبر الجارى فى تدافع وقع عندما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، والرصاص لتفريق المتظاهرين خلال احتفال دينى فى منطقة تبعد حوالى 40 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.