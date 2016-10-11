بالصور..محافظ بورسعيد يشهد احتفال نقابة التجاريين بذكري انتصار أكتوبر

كتب-جمال نوفل:

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق، أمس احتفالية نقابة التجاريين برئاسة مجدي النقيب، نقيب التجاريين بالذكري 43 لانتصار أكتوبر العظيم، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم.

وألقي الغضبان، كلمة رحب خلالها بالقائد العسكري الكبير اللواء مصطفي كامل، مؤكدًا بأنة يمثل إحدي القامات العسكرية الكبيرة الذي أثرة بعلمة وقيادتة الحياة العسكرية، مبديًا سعادتة الكبيرة وسعادة أهالي المحافظة بتشريف سيادتة إلي المحافظة للاحتفال بأعياد أكتوبر.

وأشاد المحافظ بالقادة الحاضرين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والذين حفروا أسمائهم بحروف من نور في سجلات الشرف والعسكرية المصرية، وشرف مصر والأمة العربية، مشيرًا بأنة يشعر بالفخر والاعتزاز بوجودة وسط هولاء الأبطال، الذي سيظل التاريخ يتحاكي عن بطولاتهم وتضحيتهم من أجل استعادة العزة والكرامة والشرف.

واشار المحافظ، بأن اللواء مصطفي كامل تخرج علي يدية أجيال حمت مصر ووقفت بجانب الشعب في ثورتي يناير ويونيو، وأضاف بأن نصر أكتوبر العظيم تحقق بإعجاز وتوفيق من الله، نتيجة تضافر وتعاون جميع قوي الدولة الشاملة لمصر، حتي تحقق الانتصار الذي أدهش العالم وغيرت من النظريات والدراسات الاستراتيجية والعسكرية للعالم، تلك الحرب التي أثبتت مدي عظمة الجيش المصرى وقوتة، كما وجة المحافظ التحية إلي القائد العظيم الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور التاريخي، والذي حرر الأرض تلك اللحظة التاريخية التي كبدت العدو خسائر فادحة في صفوفة والتي اعتمدت علي عنصر المفاجاة.

كما تحدث محافظ بورسعيد، عن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي، خاصة في بورسعيد التي لها النصيب الأوفر في أعمال التنمية، خاصة في منطقة شرق بورسعيد، وأكد اللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق، بأن حرب أكتوبر العظيم، أكدت قدرة الجيش المصري في صنع المستحيل والتحدي وماتم في الحرب من تخطيط وتكتيك أذهل جميع القوي العسكرية في العالم، كما تحدث اللواء مصطفي كامل عن دور الجندي المصري العظيم في حرب أكتوبر ما قدمة من تضحية وفداء من أجل الوطن.