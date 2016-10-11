عضو بـ«سوق الجملة»: «الخضار بيترمي مش لاقي اللي يشتريه»

قال محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، إننا نشترك جميعًا في أزمات ارتفاع الأسعار، وإذا كانت الحكومة مخطئة بنسبة 50%؛ فإن النصف المتبقي من الأخطاء قد ارتكبه الشعب.

وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “نهار جديد”، والذي تقدمه عبر فضائية النهار اليوم، أن الفواكه والخضروات في سوق الخضار في 6 أكتوبر “بيترموا عشان مش لاقيين حد يشتريهم”، وأن الأسعار هناك مخفضة جدًا.

وتابع: “أنضف حاجة في الطماطم..اللي بيسموها اللوكس بجنية ونص.. والبتنجان بجنيه وربع” على حد قوله.

كما شدد على أنه يجب على الجميع امتلاك ضمير واعٍ، بقوله: “مش هنجيب عسكري نوقفه عند كل واحد”.

وأشار إلى أن أزمة الأسعار يتسبب فيها تاجر التجزئة، والذي يرفع الأسعار لأرقام مبالغ فيها، كما لفت إلى أن محافظ الجيزة محمد كمال الدالي؛ زارهم أول أمس في السوق، وأخبرهم أن المحافظة وفرت منافذ وأماكن في المناطق الشعبية “للي عايز يعرض البضاعة من سوق الجملة ..يدوبك بتزود تمن التكلفه على السعر بس” على حد تعبيره.

واختتم الفيومي، حديثه قائلاً، “مفيش قانون بيفرض تسعيرة في حاجة اسمها ضمير ..الغلاء ده ملوش اساس بل مفتعل.. اه في ارتفاع اسعار موجود لكن مش اللي بيحصل دلوقت ده ونلاقي الاسعار كل يوم تتغير”، لافتاً مرة أخرى إلى أن الأزمة كلها بسبب “بياعين التجزئة”.