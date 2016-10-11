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انتظام الدوليين في مران الأهلي وتدريبات استشفائية لباقي اللاعبين

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انتظام الدوليين في مران الأهلي وتدريبات استشفائية لباقي اللاعبين انتظام الدوليين في مران الأهلي وتدريبات استشفائية لباقي اللاعبين

الأهلي في التدريبات أرشيفية

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز المقرر لها السبت المقبل.

وحرص المدير الفني على بدء المران بمحاضرة ألقاها على اللاعبين للحديث عن الاخطاء التي ظهرت في ودية الشرقية للدخان أمس، وخطة التدريب في المرحلة المقبلة.

وشهد المران انتظام الخماسي الدولي أحمد حجازي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي والتونسي علي معلول بعد المشاركة في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام ٢٠١٨.

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