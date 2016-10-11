المعارضة السورية: لا أعذار لوقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي تجاه أزمتنا

أكد سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، عدم وجود أي أعذار لوقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدى أمام الأزمة السورية.

وقال المسلط ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن المجتمع الدولي يقع عليه مسئولية كبيرة لحماية المدنيين من القصف المستمر على الأراضى السورية، معتبرًا أن النظام السوري مازال يعتمد سياسة الأرض المحروقة.

وأشار المسلط إلى غياب الإرادة الدولية لتسليح المعارضة المعتدلة بالعتاد اللازم للوقوف فى وجه العمليات التى ينفذها النظام السوري، مضيفًا أن المعارضة السورية لاتزال تعول على أصدقاء سوريا لتسليحها.

من ناحية أخرى استعادت فصائل المعارضة السورية السيطرة على قريتي (معان)، و(الكبارية) بريف حماة الشمالى التى سيطرت عليها قوات الجيش السوري خلال الساعات الماضية، كما تصدت لهجوم قوات النظام والمليشيات التابعة لها.

ونقلت قناة “سكاى نيوز عربية” عن مصادر ميدانية سورية قولها” أن الفصائل استهدفت بشكل مكثف وبكافة الأسلحة قرية معان، ثم تمت عملية استعادة السيطرة بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية سقط خلالها قتلى من الطرفين، وذلك وسط محاولات تقدم مستمرة من قوات الجيش السورى للتقدم نحو قريتى (كوكب) و(معردسة) حيث تدور اشتباكات بين الجانبين”.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا للقناة، أن بلدة (تلبيسة) فى محافظة حمص ـ وسط سوريا ـ تعرضت لضربات جوية، حيث شنت طائرات حربية غارات على البلدة؛ ما تسبب فى مقتل شخص واحد، وإصابة عدة أشخاص آخرين، وتم عرض فيديو يظهر طفلا مصابا بجراح طفيفة ورد أنها حدثت جراء الهجوم”.

وفى ريف حلب، سيطرت فصائل من المعرضة السورية المسلحة على تسع قرى فى محيط مدينة (اعزاز)، وبلدة (اخترين) بريف حلب الشمالى بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت مصادر ميدانية، وفقا للقناة، أن عددا من مسلحي “داعش” قتلوا خلال عملية السيطرة.

وتعد مناطق ريف حلب الشمالى نقطة ارتكاز مهمة لفصائل الجيش الحر لفتح الطريق باتجاه مدينة مارع ومنها انطلاقا نحو مدينة الباب ومنبج.

وأكدت المصادر استخدام فصائل الجيش الحر لأول مرة كاسحات ألغام ومصفحات محلية الصنع ضمن معاركها ضد تنظيم “داعش” بريف حلب الشمالي.