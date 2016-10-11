محافظ سوهاج: السبت إجازة رسمية بجميع المدارس

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الثلاثاء، اعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية بمدارس التربية والتعليم بحيث تكون الأيام الدراسية 5 أيام في الأسبوع بدلاً من 6 أيام بجميع مدارس المحافظة دون الإخلال بساعات الدراسة.

جاء ذلك إسوة بكافة القطاعات بالجهاز الإداري للدولة مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل، على ألا تقل ساعات العمل عن 35 ساعة أسبوعيا.

وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم، أن هذا القرار يساعد على رفع أداء وتحسين مستوى المعلمين والطلاب بالمدارس، بالإضافة إلى أنه ينظر بعين الاعتبار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين المنتدبين بالمناطق التعليمية المختلفة بأنحاء المحافظة، كما أنه سيعود بالنفع على المنشآت التعليمية وعلى الأسر من ناحية توفير الكهرباء والمياه والتغذية المدرسية خاصة أن أيام العمل ستوزع على خمسة أيام فقط.