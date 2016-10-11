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بان كي مون يطالب مجلس الأمن بإحالة «جرائم حرب سوريا» للجنائية الدولية

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بان كي مون يطالب مجلس الأمن بإحالة «جرائم حرب سوريا» للجنائية الدولية بان كي مون يطالب مجلس الأمن بإحالة «جرائم حرب سوريا» للجنائية الدولية

بان كي مون

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الدولي، مجددًا بإحالة جرائم حرب فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الأمين العام أنه يشعر بالإحباط بعد فشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار لإنهاء العنف فى البلد، عقب رفض قرارين مقدمين من روسيا وفرنسا فى جلسة السبت الماضى.

وأوضح الأمين العام، “أنه لا وقت للجدل والاختلاف .. بات من الواضح جيدا أنه ينبغى على مجلس الأمن أن يعمل على حماية الأرواح البشرية”، داعيا إلى وقف إطلاق النار “لبناء الثقة بين الأطراف”، فضلا عن الوقف الفورى للقصف فى حلب وأماكن أخرى.

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