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وزير الرى يلتقي رئيس «بحوث المياه» لمناقشة معالجة مياه الصرف الصحى

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وزير الرى يلتقي رئيس «بحوث المياه» لمناقشة معالجة مياه الصرف الصحى وزير الرى يلتقي رئيس «بحوث المياه» لمناقشة معالجة مياه الصرف الصحى

11 أكتوبر 2016 | 10:31 صباحاً

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، وعددًا من قيادات الوزارة ومركز بحوث المياه، حيث تم استعراض استخدام تقنية الأراضي الرطبة في معالجة مياه الصرف الزراعي وتحسين نوعيتها.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج التجربة الريادية، والتي قامت بها الوزارة في بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه في نهاية مصرف بحر البقر، قبل دخولها على بحيرة المنزلة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التوسع في استخدام هذه التقنية كتقنية مناسبة للبيئة المصرية، ومنخفضة التكاليف لتحسين نوعية المياه في المصارف، بشكل عام وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة التلوث في كافة المجاري المائية وتحسين نوعية المياه بها.

2016-10-11

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