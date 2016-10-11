مدرب الأرجنتين: مباراة بارجواي صعبة للغاية وتنافسية

أكد إدجاردو باوزا، مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أنه يتوقع مباراة “صعبة للغاية وتنافسية”، أمام منتخب بارجواي، عندما يلتقي الفريقان بمدينة قرطبة الأرجنتينية، غدًا الأربعاء، في الجولة العاشرة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وطالب باوزا، لاعبيه باستغلال السرعة، وإتقان التحرك بالكرة، وكذلك الجرأة الهجومية، من أجل تحقيق الفوز، أمام منتخب بارجواي، وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في الترتيب.

وكشف باوزا في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء الاثنين، عن أن سيرجيو أجويرو، سيشارك ضمن التشكيل الأساسي، رغم الشكوك التي حامت حول مشاركته؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ومن المنتظر إجراء ثلاثة تغييرات في خط دفاع المنتخب الأرجنتيني، في ظل إيقاف بابلو زاباليتا، ونيكولاس أوتاميندي، وراميرو موري.

ويستمر غياب النجم ليونيل ميسي، عن صفوف المنتخب الأرجنتيني؛ بسبب الإصابة.

وأكد باوزا أن المباراة ستكون حاسمة وصعبة للغاية، مثل كل المباريات أمام بارجواي، معربًا عن أمنيته ألا يقدم منتخب الارجنتين مباراة جيدة فقط، وإنما يحقق الفوز بها.

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