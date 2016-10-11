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هبوط مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

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هبوط مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم هبوط مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على هبوط متاثرة بمبيعات الاجانب والمؤسسات بينما اتجه الافراد الى الشراء.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – 1.39 % مسجلا 8247.73 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.77 % مسجلا 1318.13 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي إكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.55 % مسجلا 8093.98 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “ايجي اكس 70” نحو 0.06 % مسجلا 346.92 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الاوسع نطاقا بنحو 0.36 % مسجلا 795.53 نقطة.

ولدى إغلاق الاثنين، تراجعت مؤشرات البورصة مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

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