هبوط مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على هبوط متاثرة بمبيعات الاجانب والمؤسسات بينما اتجه الافراد الى الشراء.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – 1.39 % مسجلا 8247.73 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.77 % مسجلا 1318.13 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي إكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.55 % مسجلا 8093.98 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “ايجي اكس 70” نحو 0.06 % مسجلا 346.92 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الاوسع نطاقا بنحو 0.36 % مسجلا 795.53 نقطة.

ولدى إغلاق الاثنين، تراجعت مؤشرات البورصة مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.