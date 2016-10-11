السعيد: مباراة الكونغو مجرد بداية لتحقيق حلم التأهل للمونديال

أعرب عبدالله السعيد لاعب فريق الأهلي عن سعادته بالهدف الذي سجله مع منتخب مصر ليقوده لتحقيق الفوز في مرمى منتخب الكونغو في أول مباريات تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، لافتاً إلى أن الخبرات التي يتمتع بها اللاعبين ساهمت في تعويض التأخر بهدف الى الفوز بهدفين لهدف وإعتلاء صدارة المجموعة.

وأشار السعيد للموقع الرسمي لناديه أمس– إلى أن المنتخب كان بمقدوره الفوز بنتيجة أكبر بعد أن أهدر اللاعبين أكثر من فرصة للتسجيل ، مضيفًا أن الفوز وحصد النقاط الثلاث أهم من الأداء الذي سوف يتحسن خلال الفترة القادمة.

وشدد لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني على أن مشوار المنتخب لايزال طويلاً، وأن مباراة الكونغو كانت مجرد بداية للاعبين والجهاز لتحقيق حلم الوصول للمونديال .