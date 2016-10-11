8 خطوات يجب اتباعها أثناء العثور على الأجسام الغريبة.. تعرف عليها

تعددت البلاغات عن وجود أجسام غريبة يشتبه فى كونها قنبلة بأماكن متعددة بالشوارع والميادين، ويجب على المواطنين عدم لمسها لحين وصول الجهات المختصة للقيام بعمليات الفحص والتعقيم للوقوف على مدى سلبية وإيجابية البلاغ.

وللحفاظ على أروح المواطنين من الانفجار توجد خطوات تعرف عليها:

1-فى حالة رؤية تلك الأجسام تجنب عدم لمسها أو تحريكها لمنع وقوع انفجار

جسم غريب

2-يجب الابتعاد عن منطقة الجسم المشتبه فيه تحسبا لكونه عبوة متفجرة

3-الاتصال على أرقام 122 الخاص بعمليات النجدة أو رقم 180 الخاص بالحماية المدنية

سيارة النجدة

4-الانتظار بعيدا عن الجسم الغريب واستقبال المستجيب الأول من جهاز الشرطة للادلاء بالمعلومات

5- تجنب الوقوف بجانب السيارات المتروكة فى الأماكن الغير مخصصة لها

6- البعد عن الحقائب المتروكة فى الشوارع

سيارة مشبوهة

7- تجنب الاقتراب من الأجسام التى تخرج منها أسلاك أو لمبة أو هوائى

8 - فى حال العثور على جسم مشتبه فيه يجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 50 مترا بين الناس والجسم الغريب.