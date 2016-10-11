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محافظ دمياط: طرح 4 طن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو بكافة المراكز

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محافظ دمياط: طرح 4 طن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو بكافة المراكز محافظ دمياط: طرح 4 طن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو بكافة المراكز

سكر (أرشيفية)

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إن المحافظة استقبلت 4 طن سكر وأن التوزيع سيتم فى منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة بنطاق محافظة دمياط وبسعر 5 جنيهات.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم توزيع 500 كيلو بفرع الروضة و500 كيلو فرع فارسكور وطرح 500 كيلو سكر لمجمع الشرباصى بمدينة دمياط و500 كيلو بمجمع تفتيش كفر سعد.

وأوضح أنه سيتم طرح 500 كيلو سكر فى دلتا ماركت بدمياط الجديدة و500 كيلو فى دلتا ماركت بجوار مسجد المتبولى بمدينة دمياط و250 كيلو بمجمع كفر سليمان بحرى و250 كيلو بمجمع ميت أبو غالب وتم تخصيص 500 كيلو سكر سيتم طرحها من خلال سيارة التوزيع بالتنسيق مع رئيس مدينة كفر البطيخ.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق وأن تم توزيع 4 طن سكر على المناطق الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم توفير كميات أخرى لتغطية كافة مناطق المحافظة.

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