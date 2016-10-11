اليوم .. السعودية تعقد أولى مباحثات الاقتراض من السوق الدولية

تبدأ السعودية اليوم الثلاثاء، مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار فى أول إقتراض للملكة من السوق الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن وزارة المالية أنجزت “إنشاء برنامج دولى لإصدار أدوات الدين وقامت بتعيين عدد من البنوك الإستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الإجتماعات مع مستثمرى أدوات الدين”.

وأشارت إلى أن الوزارة “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج”.

وأوضحت أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.

وكان محلل مالى أوضح لوكالة “فرانس برس” فى سبتمبر الماضي أن قيمة الإصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفى لمعالجة المشاكل المالية التى تعانى منها المملكة من جراء تدهور اسعار النفط فى العامين الماضيين وبالتالى تدهور عائداتها المالية.