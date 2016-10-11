رئيس الوزراء اليوناني يصل القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، “ألكسيس تسيبراس” رئيس الوزراء اليوناني، في زيارةِ للبلاد للمشاركة في القمة الثلاثية.

واستقبل “تسيبراس” – بمطار القاهرة – المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حسبما أفاد مراسلنا.

ويستضيف مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، القمة الثلاثية “المصرية – اليونانية – القبرصية” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي “نيكوس أنيستاسياديس”، ورئيس الوزراء اليوناني “ألكسيس تسيبراس”.

ومن المقرر أن تبحث القمة، تفعيل ما تم الاتفاق عليه في القمم الثلاثة الماضية، من تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من المجالات من بينها الزراعة، الاستزراع السمكي، السياحة، الطاقة، النقل البحري، والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، فضلًا عن سُبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب .

وتأتي القمة في إطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط والخصوصية التي تتصف بها علاقات مصر واليونان وقبرص، لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، وتنسيق المواقف بما يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث .