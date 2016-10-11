ضبط 2 طن سكر و120 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

مراسل «ONA»:

تمكن الملازم أول أحمد همام ضابط وحدة مباحث مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، الثلاثاء،عقب ورود معلومات، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب مخزن بالاتجار فى السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على أسطوانات بوتاجاز وسكر وزيت ودقيق وسلع أخرى.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جرجا عن قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى السلع التموينية داخل مخزن خاص به بقصد التربح وتحقيق مكاسب مالية بدون وجه حق.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراو، رئيس فرع بحث الجنوب بتمكن الملازم أول أحمد همام – ضابط وحدة من ضبط محمد .م .م . ع 46 سنة صاحب مخزن ويقيم نجع كمالى دائرة المركز بالاتجار فى السلع التموينية بالسوق السوداء وبحيازته “120″ أسطوانة بوتاجاز منزلية، “2″ طن و”600″ كيلو سكر معبأ، “216″ زجاجة زيت تموينى، “6″ شيكارة ردة بإجمالى 150 كجم ،”6″ شيكارة ملح طعام، “60″ كجم دقيق ، ” 1″ كرتونة لبن جاف، “27″ كرتونة جبنه كبيرة الحجم، “1″ كرتونة مسلى نباتى ” سمن ” ، “1″ كرتونة صابون.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3441 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .