إصابة ضابط وأمين شرطة خلال تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين بأسيوط

مراسل «ONA»:

أصيب ضابط وأمين شرطة بمباحث مركز شرطة ساحل سليم في أسيوط، في أثناء تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وخارجين على القانون خلال حملة أمنية.

كانت مديرية أمن أسيوط، مساء أمس تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بإصابة “مصطفى خالد بن الوليد- ضابط”، و”علي أحمد عامر- أمين شرطة”، خلال تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وخارجين على القانون في أثناء تنفيذ حملة أمنية لضبط متهم في قضية سلاح.

تم نقل المصابين إلي مستشفى أسيوط الجامعى، وتمكن الأمن من ضبط شخصين بحوزتهما بندقيتين آليتين و٢٦ طلقة من بينهما المطلوب ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.