سلطات المطار تلقى القبض على إرهابى تابع لداعش بعد عودته من تركيا

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، القبض علي " محمد ال ع " 32 سنة مقيم بمدينة أبوكبير بالشرقية، أثناء عودته من تركيا، وتبين أن المتهم تواصل مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وسافر إلى سوريا ثم تركيا وتلقى العديد من التدريبات على القيام بأعمال عدائية، وحرب العصابات وظل فترة حتي تقلد مناصب قيادية بجبهة التنظيم بالسوادان.

تم ترحيل المتهم إلى مديرية أمن الشرقية وتم التحقيق معه من قبل نيابة أبوكبير العامة برئاسة محمد علاء الدين حرز مدير الينابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلة للنيابة العامة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.