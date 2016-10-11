طالبا ثانوى عام يضربان مدرسهما أثناء الحصة ويكسران إصبعه بالشرقية

حرر مدرس تربية رياضية بمدرسة عمرو ابن العاص الثانوية، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الثلاثاء، محضرا بقسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يتهم فيه طالبين بالصف الثانى الثانوى العام بالتعدى عليه بالضرب المبرح، أثناء حصة التربية الرياضية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول بلاغ من " طارق م ال " 47 سنة مدرس تربية رياضية بمدرسة عمرو بن العاص ومقيم العاشر من رمضان، يتهم فيه "كرلس ع" 16 سنة و"أحمد ح " 16 سنة طالبين بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتسببهما فى إصابته بكسر بسبابة اليد اليسرى.

تم تحرير المحضر رقم 6983 جنح قسم ثانى العاشر من رمضان.