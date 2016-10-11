أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طالبا ثانوى عام يضربان مدرسهما أثناء الحصة ويكسران إصبعه بالشرقية

Google+ Print
طالبا ثانوى عام يضربان مدرسهما أثناء الحصة ويكسران إصبعه بالشرقية طالبا ثانوى عام يضربان مدرسهما أثناء الحصة ويكسران إصبعه بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

حرر مدرس تربية رياضية بمدرسة عمرو ابن العاص الثانوية، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الثلاثاء، محضرا بقسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يتهم فيه طالبين بالصف الثانى الثانوى العام بالتعدى عليه بالضرب المبرح، أثناء حصة التربية الرياضية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول بلاغ من " طارق م ال " 47 سنة مدرس تربية رياضية بمدرسة عمرو بن العاص ومقيم العاشر من رمضان، يتهم فيه "كرلس ع" 16 سنة و"أحمد ح " 16 سنة طالبين بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتسببهما فى إصابته بكسر بسبابة اليد اليسرى.

 

تم تحرير المحضر رقم 6983 جنح قسم ثانى العاشر من رمضان.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365