أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بالفيديو الإعلامية (لمياء فهمي) تنهار على الهواء وتبكي والدتها بحرقة

Google+ Print
بالفيديو الإعلامية (لمياء فهمي) تنهار على الهواء وتبكي والدتها بحرقة بالفيديو الإعلامية (لمياء فهمي) تنهار على الهواء وتبكي والدتها بحرقة

برنامج (الدين والحياة) الذي يذاع على قناة (الحياة) يعتبر من أشهر البرامج الدينية التي تذاع على شاشات الفضائيات المصرية، حيث يقوم هذا البرنامج بمناقشة الكثير من القضايا المعاصرة ورأي الدين الإسلامي فيها، وكذلك يناقش هذا البرنامج أهم المشكلات الحياتية التي يتعرض لها الكثير من الناس في حياتهم اليومية، ويوضح أيضا هذا البرنامج عن طريق ضيوفه الكرام من العلماء رأي الدين الصحيح في هذه الأشياء.

هذا البرنامج تقوم بتقديمه الإعلامية الكبيرة (لمياء فهمي عبد الحميد)، والتي قد تعرضت في الحلقة السابقة من البرنامج لموقف صعب للغاية نادرا ما يتعرض له شخص أو مذيع على الهواء، حيث دخلت هذه الإعلامية في نوبة كبيرة من البكاء وصلت إلى حد الإنهيار بعد أن تذكرت وفاة والدتها على الهواء، وأخذت هذه الإعلامية تبكي بحرقة شديدة.

وكان السبب الرئيس في هذا البكاء، هو قيام إحدى المتصلات بتقديم العزاء لها في وفاة والدتها على الهواء، مما جعلها تتذكر والدتها، هذا وقد حاول ضيف البرنامج الدكتور (عبد الناصر عمر) أستاذ الطب النفسي تهدئتها ولكنه لم يستطع مما جععل المذيعةلمياء فهمي تطلب أن تخرج إلى فاصل إعلامي لعدم قدرتها على استكمال البرنامج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين