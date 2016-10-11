بالفيديو الإعلامية (لمياء فهمي) تنهار على الهواء وتبكي والدتها بحرقة

شيماء مصطفى

برنامج (الدين والحياة) الذي يذاع على قناة (الحياة) يعتبر من أشهر البرامج الدينية التي تذاع على شاشات الفضائيات المصرية، حيث يقوم هذا البرنامج بمناقشة الكثير من القضايا المعاصرة ورأي الدين الإسلامي فيها، وكذلك يناقش هذا البرنامج أهم المشكلات الحياتية التي يتعرض لها الكثير من الناس في حياتهم اليومية، ويوضح أيضا هذا البرنامج عن طريق ضيوفه الكرام من العلماء رأي الدين الصحيح في هذه الأشياء.

هذا البرنامج تقوم بتقديمه الإعلامية الكبيرة (لمياء فهمي عبد الحميد)، والتي قد تعرضت في الحلقة السابقة من البرنامج لموقف صعب للغاية نادرا ما يتعرض له شخص أو مذيع على الهواء، حيث دخلت هذه الإعلامية في نوبة كبيرة من البكاء وصلت إلى حد الإنهيار بعد أن تذكرت وفاة والدتها على الهواء، وأخذت هذه الإعلامية تبكي بحرقة شديدة.

وكان السبب الرئيس في هذا البكاء، هو قيام إحدى المتصلات بتقديم العزاء لها في وفاة والدتها على الهواء، مما جعلها تتذكر والدتها، هذا وقد حاول ضيف البرنامج الدكتور (عبد الناصر عمر) أستاذ الطب النفسي تهدئتها ولكنه لم يستطع مما جععل المذيعةلمياء فهمي تطلب أن تخرج إلى فاصل إعلامي لعدم قدرتها على استكمال البرنامج.

شبكةعيونالإخبارية

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